Politie Brussel bekeurt actievoerende taxi’s

De Belgische politie heeft bijna honderd bonnen uitgedeeld aan actievoerende taxichauffeurs. De boze chauffeurs kregen op of rond de Brusselse ringweg een proces-verbaal omdat ze het verkeer kwaadwillig hinderden en voor andere overtredingen, aldus minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

De taxichauffeurs waren de hele dag in en om de Belgische hoofdstad in de weer om zoveel mogelijk verkeershinder te veroorzaken. Ze blokkeerden op- en afritten en hinderden de toegang tot vliegveld Zaventem. De protestactie was georganiseerd door de Belgische Taxifederatie (Febet) uit woede tegen Uber, het internetbedrijf dat bemiddelt tussen reizigers en chauffeurs.

Volgens Jambon is er recht op actieevoeren maar ook recht op vrije doorgang voor wie wil werken. De verkeerspolitie, ondersteund door helikopterbeelden, had de opdracht op te treden tegen chauffeurs die over de schreef gingen.