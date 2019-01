Politie België ondervraagt trucker Landgraaf

De vrachtwagenchauffeur uit Landgraaf die wordt verdacht van het doodrijden van een ‘geel hesje’ in België heeft zich dinsdagochtend gemeld bij de Belgische autoriteiten. De trucker wordt ondervraagd door de politie, laat een woordvoerster van het parket in Luik weten. Zij wil verder geen details geven.

De advocaat van de chauffeur had eerder op de dag al gezegd dat de man zich zou melden. Volgens hem ging het om een ongeluk, terwijl de Belgische justitie uitgaat van opzet.

Het parket in Luik had een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Limburger. Eerder was een 56-jarige vrachtwagenchauffeur uit het Brabantse Dongen in beeld, maar dat bleek een vergissing.

Het slachtoffer, een 50-jarige actievoerder, werd vrijdagavond doodgereden tijdens een demonstratie in Visé bij Luik.