Politie beëindigt zoekactie in Brussel

De Belgische politie heeft een grootscheepse zoektocht naar een of meerdere gewapende mannen in Brussel beëindigd. De veiligheidszone rond een flatgebouw is opgeheven, meldt een woordvoerder van de federale politie.

De politie kwam in actie na een melding van een moord in een flat in de Jean-Baptiste Vanpéstraatpolitie in de gemeente Vorst. Toen de politie op het opgegeven adres poolshoogte ging nemen, vond ze niets. Buurtbewoners zeiden wel dat ze twee gewapende mannen hadden gesignaleerd. Daarop werd het gebied afgezet en omwonenden aangeraden hun huizen niet te verlaten. Ook een school met 350 leerlingen werd afgesloten.

Met speciale interventie-eenheden werden het gebouw en het omliggende terrein uitgekamd. Volgens de burgemeester van Vorst, Marc-Jean Ghyssels, zou er sprake zijn geweest van een ruzie tussen particulieren, maar was er geen verband met terrorisme, aldus Belgische media. De actie leverde uiteindelijk niets verdachts op.