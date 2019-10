Politici sturen abortusbrandbrief naar Brussel

Bijna 130 politici uit 24 Europese landen, waaronder Nederland, roepen de eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie op zich in te spannen voor veilige en legale abortus voor alle vrouwen in Europa. In een brandbrief aan Ursula von der Leyen, die het dagelijks EU-bestuur vanaf 1 november gaat leiden, vragen zij de kwestie als prioriteit op de agenda te zetten.

De brief is namens allerlei partijen verstuurd door Europarlementariër Vera Tax en Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen (beiden PvdA). Volgens de ondertekenaars hebben 15 miljoen vrouwen in de EU geen toegang tot veilige en legale abortus. Bijvoorbeeld in Malta is abortus strafbaar en in Polen zijn veel beperkingen.

"Het is absurd dat vrouwen zijn gedwongen uit te wijken naar het buitenland bij een ongewenste zwangerschap. Het wordt tijd dat we opkomen voor het recht op abortus voor alle vrouwen in Europa", aldus Ploumen. De oud-minister is oprichter van het internationale vrouwenfonds She Decides.

In de brief stellen de politici dat Von der Leyens mandaat voor vijf jaar haar de "uitstekende kans" biedt om seksuele en reproductieve gezondheid en vrouwenrechten in de EU te versterken.