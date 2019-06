Poging Ollongren voor loonsverhoging politici

Politici beslissen niet graag over hun eigen beloning, vanwege de maatschappelijke gevoeligheid van het onderwerp. Daarmee lopen ministers en andere politieke ambtsdragers het risico dat hun salaris steeds verder versobert en ‘onder de grens van het redelijke komt’.

Dat schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken in een wetsvoorstel dat ter consultatie ligt, meldt het FD. Vanwege de ‘terughoudendheid’ van politici wil zij een extern college instellen dat over de salarissen en neveninkomsten van alle politieke ambtsdragers moet gaan adviseren.

Daarmee doet de minister een voorzichtige poging loonsverhoging voor politici weer op de agenda te zetten. Het ministerssalaris stijgt op dit moment mee met de salarissen van het Rijk. In 2019 mag een topfunctionaris maximaal 194.000 euro bruto per jaar verdienen. Dat is inclusief pensioen, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en onkostenvergoedingen. Of minister Ollongren dat niet voldoende vindt, wil haar woordvoerder niet zeggen. Het wetsvoorstel ligt ter consultatie „om te toetsen wat het maatschappelijke sentiment is”. Op basis daarvan wordt het aangepast. „Het is dus prematuur om daarop vooruit te lopen.”

Kamerlid vindt buiten het Binnenhof niet makkelijk baan

Tegen de elite

„Rutte: politici zijn geen zakkenvullers”