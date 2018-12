Poederbrief bij Telegraaf-redactie Tweede Kamer

Het gebouw voor de media op het Binnenhof, de zogenoemde Perstoren, is een tijd hermetisch afgesloten geweest nadat bij de parlementaire redactie van De Telegraaf een brief was bezorgd met wit poeder. Na een eerste onderzoek door de politie werd het complex vrijgegeven, behalve de verdieping waar De Telegraaf zit.

Het gaat om een brief zonder afzender, meldde de redactie zelf. „De collega’s en ik maken het goed”, laat chef Wouter de Winther op Twitter weten.

CDA-Kamerlid Harry van der Molen noemde het incident schokkend. „Moet meteen denken aan de auto die zich in de gevel van het kantoor in Amsterdam boorde. Bedreigen van journalisten, nu in de Tweede Kamer, is ‘n bedreiging voor de democratie”, twitterde hij.