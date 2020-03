Pluimveehouders moeten hun kippen voorlopig nog even binnenhouden. Nadat de vogelgriep was aangetroffen bij een Duits kalkoenenbedrijf dicht bij de grens met Groningen, is besloten de landelijke ophokplicht in stand te houden. Dat gebeurt uit voorzorg, meldt landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer.

Over vier weken wordt de situatie opnieuw bekeken. De ophokplicht werd begin februari aangekondigd en geldt voor commerciële kippenboeren.