Platteland speerpunt voor nieuwe Boerenpartij

Er moet een stabiel, langjarig en betrouwbaar plattelandsbeleid komen met een looptijd van tientallen jaren.

Dat valt te lezen in het voorlopige verkiezingsprogramma dat de nieuwe partij BoerBurgerBeweging (BBB) woensdag presenteerde.

Andere speerpunten zijn: een beleid voor ‘gezonde boeren’ en het op de schop nemen van beschermde natuurgebieden.

„Als de Partij voor de Dieren de dieren in het spotlicht kan zetten, dan kunnen wij dat met het platteland”, zei partijvoorzitter Caroline van der Plas, woensdag een van de sprekers bij de boerenbetoging op de Biltse Rading, donderdag in het ND.

Door de campagne te verbreden naar het platteland zijn vijf, zes Kamerzetels haalbaar, schat ze in.