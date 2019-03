Plan voor verbeteren gesloten jeugdhulp

Het aantal zelfdodingen in de gesloten jeugdhulp moet omlaag, het aantal gedwongen afzonderingen op termijn worden teruggebracht naar nul.

Dat staat in een extra actieplan dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) maandag naar buiten hebben gebracht.

Het plan is mede een reactie op een debat dat de Tweede Kamer vorige maand op initiatief van GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld voerde over de problemen in de jeugdzorg. Aanleiding voor dat debat was een nota van de zorginspectie waaruit bleek dat er vorig jaar 26 jongeren in de gesloten jeugdhulp overleden als gevolg van suïcide. Bij de Kamer was op dat moment een lager aantal, namelijk tien, bekend.

Tijdens het debat beloofde minister De Jonge (VWS) zich in te zetten voor verbeteringen.

In het actieplan staat dat alle betrokken instellingen hun medewerkers moeten scholen in het voorkomen van zelfdodingen en het afbouwen van gedwongen afzonderingen. Verder moet de expertise in de lokale wijkteams en de ambulante jeugdhulp worden verbeterd.

Ook is het nodig een nieuw, beter passend woon- en zorgaanbod te ontwikkelen. Dat vergt wel meer samenwerking tussen de gesloten jeugdhulp en de jeugd-ggz, aldus het plan.

Het initiatief heeft een looptijd van drie jaar. Het ministerie gaat tussentijds evalueren of er door de maatregelen minder jongeren moeten worden doorverwezen naar de gesloten jeugdhulp.