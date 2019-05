Pieter Heerma nieuwe fractievoorzitter CDA

Pieter Heerma volgt Sybrand Buma op als fractievoorzitter van het CDA. Dat heeft de fractie in haar wekelijkse vergadering besloten. Buma verlaat Den Haag om burgemeester van Leeuwarden te worden. De gemeenteraad van de Friese stad droeg de CDA-voorman vorige week voor.

Heerma bedankte de fractie dinsdag voor het vertrouwen en zei zijn nieuwe functie niet „licht” op te vatten. „Ik sta hier niet met een gevoel van ambitie, maar een gevoel van plichtsbesef.”

„Iemand moet het schip leiden richting de volgende verkiezingen”, vervolgde Heerma. „Dat is mijn ambitie. Ik heb niet de ambitie om partijleider te worden.” In de discussie over de nieuwe partijleider en lijsttrekker bij de volgende verkiezingen worden de namen van ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Wopke Hoekstra (Financiën) het meeste genoemd.

Heerma was tijdens de lange onderhandelingen over de vorming van het huidige kabinet de secondant van Buma. Dat is een voordeel, zegt Heerma, in een „gepolariseerd politiek landschap en met een hele smalle meerderheid”.

„Vanzelfsprekend is het daarbij een groot voordeel als je alle ins en outs van een coalitiebespreking kent, je alle afspraken goed kent en de mensen die daar aan tafel hebben gezeten. Dat is een voordeel dat ik als fractievoorzitter heb.”

