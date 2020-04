Piek ic-opnames nu eind april verwacht

De piek van de totale bezetting van de ic’s wordt in de laatste week van april verwacht.

Dat werd woensdagochtend duidelijk toen deskundigen de Tweede Kamer bijpraatten over de stand van zaken met betrekking tot de coronacrisis. Over de hoogte van de piek houdt het RIVM nog een slag om de arm. Waarschijnlijk stijgt het aantal opgenomen Covid-19-patiënten naar 1800, maar er zijn meerdere prognoses. Die laten aantallen zien die variëren tussen de 1100 en de 2700.

„De ic-zorg draait op 200 procent”, zei RIVM-chef Van Dissel. Hij waarschuwde dat het versoepelen van de maatregelen pas aan de orde kan zijn, nadat de ic’s weer op normale capaciteit werken. Dat kan nog weken duren.

Een opschaling naar 2400 ic-bedden voor álle patiënten met een ic-zorgbehoefte is inmiddels gerealiseerd. Woensdag liet minister De Jonge (Volksgezondheid) bovendien weten dat Nederland en Duitsland een intentieverklaring hebben opgesteld over het doorplaatsen van ic-patiënten naar de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bevestigde dinsdag dat 68 ziekenhuizen in Noordrijn-Westfalen in totaal een ic-beddencapaciteit voor 107 Nederlandse coronapatiënten beschikbaar hebben gesteld.

Net als vorige week kon Van Dissel de Kamer melden dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames de laatste week verder lijkt te zijn afgevlakt. Daarbij past wel de kanttekening dat de ziekenhuisopnames waarschijnlijk niet volledig representatief zijn, omdat bijvoorbeeld patiënten uit verpleeghuizen heel selectief of niet worden ingestuurd.

In 900 verpleeghuislocaties zijn inmiddels Covid-19-besmettingen vastgesteld. Momenteel gaat het om 1900 meldingen; zo’n 10 procent van het totaal. Een deel daarvan dateert uit de periode voor het bezoekverbod van kracht werd. De mate van verspreiding binnen verpleeghuizen wordt nog onderzocht.

Het aantal nieuwe besmettingen door patiënten die het virus al bij zich dragen lijkt opnieuw te zijn gedaald. Het kengetal dat de besmettingsgraad weergeeft wordt echter vastgesteld aan de hand van het aantal ziekenhuisopnames en daarbij blijft, zoals gezegd, een deel van de bevolking buiten beeld. Bovendien ontbreekt het deskundigen vooralsnog aan een volledig beeld van de zogeheten superverspreiders: patiënten die een bovengemiddeld hoog aantal mensen met wie zij in contact komen, aansteken.