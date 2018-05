Peuter in vol busje stierf door politiekogel

Een tweejarig meisje dat donderdag na een politieachtervolging zwaargewond werd gevonden in een overvol busje, werd geraakt door een politiekogel. Dat is gebleken uit de autopsie, meldt het Openbaar Ministerie aan Belgische media. Het kind overleed op weg naar het ziekenhuis.

In de bestelwagen zaten 26 volwassenen en nog drie kinderen, waarschijnlijk allemaal Koerden. De politie merkte de wagen op de E42 in de buurt van Namen op. Het busje werd kilometers verderop onderschept, in de buurt van Bergen.

Het Openbaar Ministerie had in eerste instantie weersproken dat het meisje was getroffen door een politiekogel.