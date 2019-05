Petitie van start tegen verhoging studierente

Het regeringsplan om de studierente te verhogen, moet van tafel. Dat vinden GroenLinks en enkele jongerenorganisaties en daarom hebben ze een petitie in het leven geroepen die vanaf maandag is te ondertekenen. Daarmee willen ze de druk opvoeren op de Eerste Kamer, die het wetsvoorstel op 28 mei behandelt.

Dat studenten gemiddeld 5000 euro extra moeten gaan afbetalen aan hun studielening om hiermee de staatskas te vullen, is niet uit leggen, vinden GroenLinks en studentenbelangenorganisatie ISO, Landelijke Studentenvakbond LSVB, scholierenorganisatie LAKS, CNV Jongeren en de Nationale Jeugdraad.

Half december nam de Tweede Kamer het plan aan met de kleinst mogelijke meerheid. Volgens de initiatiefnemers kan nu één Senaatszetel ervoor zorgen dat de lastenverzwaring alsnog strandt. Een coalitie van 27 jongerenorganisaties, waaronder alle politieke, stuurde in maart al een brandbrief aan de Eerste Kamer.

De huidige rente op studieleningen is gebaseerd op de vijfjaarsrente op staatsobligaties. Vanaf het studiejaar 2020 wil dit kabinet bij studieleningen de tienjaarsrente op staatsobligaties hanteren. Oud-studenten met een gemiddelde studielening van 21.000 euro moeten daardoor in veel gevallen in totaal 5000 euro extra afbetalen.