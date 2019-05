Petitie CU/SGP voor aanpak antisemitisme in Europa

Een effectievere aanpak van antisemitisme in Europa moet een speerpunt worden van de nieuwe Europese Commissie. Die oproep doet ChristenUnie-partijleider Gert-Jan Segers vrijdag in een opinieartikel in de Telegraaf.

In het stuk kondigt Segers aan dat de ChristenUnie/SGP-lijsttrekkers Van Dalen en Ruissen in Europa zich vanaf vrijdag met hetzelfde pleidooi in een speciale petitie richten tot alle partijen die nu campagne voeren voor de Europese verkiezingen. Ze doen dat mede namens Segers en SGP-partijleider Kees van der Staaij. Ook CIDI-directeur Hanna Luden sluit zich bij de oproep aan.

Eerder dit jaar maakte het CIDI bekend dat in Nederland vorig jaar 19 procent meer antisemitische incidenten plaatsvonden ten opzichte van 2017. Mondiaal steeg het aantal gewelddadige antisemitische incidenten met 13 procent, zo valt te lezen in een rapport dat Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry, verbonden aan de universiteit van Tel Aviv, woensdag heeft uitgebracht.

In de Telegraaf noemt Segers het onbestaanbaar als Joden zich niet meer thuis zouden voelen in Europa. „Antisemitische aanslagen en incidenten zijn ook een aanslag op de fundamentele waarden en mensenrechten van de Europese Unie”, aldus de CU-partijleider.

