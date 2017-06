Permanente registratie kiezers in buitenland

Het wordt eenvoudiger voor Nederlanders die in het buitenland wonen om mee te doen aan verkiezingen. Er komt een permanent register. Na aanmelding mogen ze automatisch meestemmen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement en bij referenda.

Tot nu toe moesten de landgenoten in den vreemde zich bij elke verkiezing opnieuw registreren. Een flinke drempel, aldus de gemeente Den Haag woensdag. In de komende weken krijgen alle potentiële kiezers in den vreemde een brief over de automatische aanmelding.

Bij verkiezingen krijgen Nederlanders in het buitenland een stembiljet opgestuurd, dat ze naar het stadhuis in Den Haag moeten terugsturen. Daar worden alle briefstemmen bij elkaar opgeteld.

De eerstvolgende verkiezingen waarbij Nederlanders vanuit het buitenland kunnen stemmen, zijn de Europese verkiezingen op 23 mei 2019. Bij de afgelopen Kamerverkiezingen hadden bijna 70.000 Nederlandse kiezers in het buitenland zich aangemeld.