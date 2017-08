„Permanent overleg tegen digitale oorlog”

Ministeries moeten permanent en „ niet alleen in tijden van crises” samenwerken tegen de digitale dreiging uit het buitenland. Dat zegt brigade-generaal Wilfred Rietdijk in de Volkskrant. Hij is de strategisch adviseur Nationale Veiligheid en Cyber van het ministerie van Defensie.

Het gaat onder meer om nepnieuws waarmee de democratie kan worden ondermijnd. „Het is niet alleen een militair vraagstuk”, aldus Rietdijk. Daarom moeten er andere ministeries bij betrokken worden.

Rietdijk is voorstander van samenwerking tussen media en overheid tegen nepnieuws. „Daarover zouden betrokken partijen een pact kunnen sluiten met de belangrijkste media. Dat we bijvoorbeeld actief zeggen of iets geverifieerd is of niet, en dat de media dat erbij plaatsen. Dan zouden we krachtiger staan tegen desinformatie.”