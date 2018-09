Per boot in actie bij kerncentrale Tihange

Actievoerders uit Nederland, België en Duitsland varen zaterdag langs de kerncentrale in het Belgische Tihange met als doel sluiting van het complex. Op de boot is per tocht plaats voor 75 man. Er gaan bussen vanuit Maastricht en Aken om mensen naar de ‘actielocatie’ tegenover de centrale te brengen.

De centrale ten zuiden van Maastricht was de afgelopen dagen in het nieuws omdat enkele reactoren langer dicht moeten blijven. De energievoorziening in België kan daardoor in het gedrang komen.

De actie, een initiatief van onder meer de Vereniging Stop Tihange Nederland en Greenpeace België, is onder meer bedoeld om de kwestie op de agenda te zetten van de gemeenteraadsverkiezingen die medio volgende maand worden gehouden in België. Enkele burgemeesters en kandidaat-raadsleden praten over de veiligheid, ook van de centrale in Doel nabij Antwerpen.