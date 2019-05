Pensioenverdeling bij scheiding beter geregeld

Ex-partners die gaan scheiden krijgen straks een zelfstandig recht op een deel van het ouderdomspensioen dat ze tijdens hun huwelijk opbouwden. Dat biedt ze meer inzicht in hun financiƫle situatie na hun pensionering. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) gaat dat regelen in een wetsvoorstel. Doel ervan is het moderniseren van de pensioenverdeling bij scheiding.

Na inwerkingtreding van de wet verdelen pensioenuitvoerders de pensioenen automatisch zodra ze een melding van een scheiding krijgen. Ex-partners kunnen straks aangeven als ze het pensioen niet willen verdelen. Ook kunnen ze samen andere afspraken over de verdeling maken.