Pensioenkenners hoog op de lijst bij 50PLUS

50PLUS gaat met volledig nieuwe kandidaten de verkiezingen in. Nu de huidige leden van de Tweede Kamerfractie allemaal hebben bedankt voor de eer, kiest de ouderenpartij voor mensen met vakkennis over beleidsterreinen die zij belangrijk vindt, met name de pensioenen.

Na het vertrek met slaande deuren van Henk Krol, jarenlang het boegbeeld van 50PLUS in Den Haag, kozen de leden ANBO-voorzitter Liane den Haan als nieuwe lijsttrekker. De kandidaten achter haar zijn „mensen met een grote staat van dienst op het gebied van speerpunten uit ons verkiezingsprogramma”, zegt zij.

Nummer twee op de lijst is Raymond Brood die jarenlang partner was bij Mercer, een consultancybureau dat onder meer gespecialiseerd is in pensioenen. Ook de nummer vier, voormalig Robeco-bestuurder Martin Nijkamp, brengt op dat terrein veel kennis en ervaring mee.

Die pensioenkennis is volgens Den Haan „van groot belang bij de uitwerking van het huidige pensioenakkoord”. Nummer drie op de lijst is Ellen Verkoelen, die nu fractievoorzitter is van 50PLUS in de Rotterdamse gemeenteraad. Zij is gekozen om haar kennis van onder meer duurzaamheid en inclusiviteit.

50PLUS heeft daarnaast specialisten op de lijst staan op het gebied van gezondheidszorg, veiligheid en wonen. Hoe kansrijk die kandidaten zijn is evenwel de vraag. De partij heeft na het vertrek van Krol nog drie zetels over in de Tweede Kamer, en dreigt er daar volgens de jongste peilingen maar één van over te houden.

Huidig fractievoorzitter Corrie van Brenk was zelf graag lijsttrekker geworden, maar verloor de verkiezing. Omdat zij het hartgrondig oneens is met het pensioenstandpunt van Den Haan, besloot zij daarop af te zien van een plek op de lijst. Afgelopen week haakten ook Léonie Sazias en Gerrit Jan van Otterloo af.