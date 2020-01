Peiling: 50PLUS in de lift met twee zetels winst

De eerste peiling van 2020 van Maurice de Hond ziet er gunstig uit voor 50PLUS. De partij krijgt er 2 zetels bij en komt daarmee uit op 9 zetels, als er nu verkiezingen zouden zijn. Volgens De Hond is dat de hoogste score sinds september 2013.

De stijging zou volgens de opiniepeiler te maken kunnen hebben met de ontwikkelingen van de koopkracht en pensioenuitkeringen voor gepensioneerden. De partij zet zich in voor deze groep.

De VVD en PVV hebben in de peiling met 19 de meeste zetels. De PvdA zakt er ten opzichte van december vorig jaar een eentje terug van 19 naar 18.

Vuurwerkverbod

De Hond deed via Peil.nl ook een peiling over een mogelijk vuurwerkverbod. 62 procent van de ondervraagden wil het consumentenvuurwerk helemaal verbieden. In totaal 20 procent wil niks veranderen en 18 procent wil alleen knalvuurwerk en pijlen verbieden.

Onder de leden van Partij van de Dieren is de wens voor een algeheel verbod met 96 procent het grootst, gevolgd door GroenLinks (87) en 50Plus. Onder de VVD-aanhang bedraagt het percentage 52 procent.