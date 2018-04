Pechtold heeft alleen VVD-stuk gezien

Fractieleider Alexander Pechtold van D66 heeft alleen het interne stuk van de VVD over afschaffing van de dividendbelasting gezien. De dinsdag gepubliceerde memo’s van het kabinet heeft hij nooit eerder onder ogen gehad, zei hij woensdag in de Tweede Kamer.

Dat partijstuk van de VVD is van een „andere categorie” en valt niet onder de memo’s waar de oppositie de hele tijd om vraagt, zei Pechtold. VVD-leider Mark Rutte heeft het stuk gebruikt in bilateraal overleg met andere onderhandelaars tijdens de formatie.

Toen Pechtold in november tijdens een Kamerdebat over de dividendbelasting werd gevraagd of er nog meer memo’s over deze zaak waren, heeft dan hij dan naar eigen zeggen ook de waarheid gesproken. Jesse Klaver (GroenLinks) was het hier niet mee eens. „Een zwaktebod.” Hij vindt dat de D66-leider wel melding had moeten maken van het VVD-stuk.

Pechtold liet weten verder „niet gelukkig” te zijn met het beeld dat de afgelopen maanden is ontstaan over de afschaffing van de dividendbelasting. Hij zei zelf ook te hebben bijgedragen aan de verwarring.