Pechtold: besluit van Unilever een overval

Het besluit van Unilever om toch niet het hoofdkantoor volledig in Nederland te vestigen was voor D66-leider Alexander Pechtold „een overval”. Met dit „nieuwe relevante feit” is het naar zijn zeggen logisch dat het kabinet nu ook opnieuw gaat kijken naar de belastingplannen, waaronder de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. Die was juist bedoeld om Nederland aantrekkelijk te maken voor grote bedrijven als Unilever.

De D66-voorman wil afwachten wat het besluit betekent. „Ze moeten nog met een nieuw plan komen. Misschien dat daar nog nieuwe verrassingen in zitten. Maar vanochtend was wel een overval.”

Ook ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers vindt de draai van Unilever relevant. De top van het bedrijf besloot eerder tot de verhuizing, maar zette de plannen vrijdag in de ijskast vanwege verzet van Britse aandeelhouders.

„Dit noodzaakt ons om naar het totaal aan maatregelen die we van plan waren te kijken”, aldus Pechtold, die wel weer eens aangaf dat de afschaffing van de dividendbelasting nooit zijn idee was. Ook Segers noemt het „terecht” dat premier Mark Rutte terug wil naar de tekentafel. „Ik heb goede hoop dat we er op een goede manier uit komen.”

De VVD was de gangmaker achter de afschaffing van de dividendbelasting. Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff laat weten dat zijn fractie het kabinet volledig steunt om het besluit te heroverwegen. „Voor de VVD-fractie blijft voorop staan dat we de beste manier kiezen om het vestigingsklimaat in Nederland te verbeteren.” Hij noemt het besluit van Unilever „ronduit een teleurstelling”.

Ook CDA-voorman Sybrand Buma heeft zich steeds hard gemaakt voor de afschaffing van deze belasting. Hij is net als anderen teleurgesteld over het besluit van Unilever. Het leidt ertoe dat de plannen voor het vestigingsklimaat nu opnieuw moeten worden gewogen, aldus Buma. „Daarom is het goed dat premier Rutte dit vandaag ook heeft aangekondigd. Het gaat over de toekomst van onze economie, maar bovenal over de banen van heel veel mensen.”