PBL gaat CO2-heffing doorrekenen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau gaan de effecten van een CO2-heffing voor grote bedrijven doorrekenen. De PvdA had daar in het kader van het concept-klimaatakkoord om gevraagd. Het PBL zegt wel dat deze doorrekening niet tegelijkertijd af zal zijn met zijn analyse van het concept-klimaatakkoord.

Fractievoorzitter Lodewijk Asscher vroeg het PBL vorige week naar een CO2-heffing voor de industrie te kijken, nu duidelijk is dat zo’n maatregel geen onderdeel is van het concept-klimaatakkoord. De planbureaus kijken op verzoek van Asscher ook of de opbrengst van zo’n heffing kan worden gebruikt om bijvoorbeeld de energiebelasting van burgers te verlagen, extra te investeren in duurzame energie en een innovatiefonds te financieren.

Het PBL liet dinsdag weten een week voor de Statenverkiezingen van 20 maart met zijn analyse van het concept te komen. Asscher hoopte de doorrekening van een CO2-heffing op hetzelfde moment in ontvangst te nemen, maar dat gaan de planbureaus waarschijnlijk niet halen, schrijft PBL-baas Hans Mommaas.