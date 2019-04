PBL: doorrekening CO2-taks kost meer tijd

Met een CO2-taks voor bedrijven kunnen de klimaatdoelen voor de industrie worden gehaald. Zo’n belasting levert een sterkere vermindering van de CO2-uitstoot op dan de plannen uit het ontwerp-klimaatakkoord. Maar er is ook een reëel risico dat bedrijven uit Nederland vertrekken en dat is een stuk moeilijker in te schatten, meldt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Oppositiepartijen GroenLinks en PvdA hadden afzonderlijk het PBL gevraagd een voorstel voor een CO2-belasting door te rekenen. Beide plannen kunnen volgens het planbureau, dat het kabinet adviseert over onder meer duurzaamheid, tot een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot leiden.

Het PBL wijst erop dat de doorrekeningen van de twee linkse voorstellen slechts „een ruwe indicatie” geven. Om ook de gevolgen voor bijvoorbeeld het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid te kunnen inschatten, hebben de rekenmeesters meer tijd nodig.