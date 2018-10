PBL: CO2-doel 2020 nog niet dichterbij gekomen

De jongste cijfers over de terugdringing van de CO2-uitstoot wijzen er niet op dat de doelstelling voor 2020 „binnen handbereik” is, zoals het kabinet stelt. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde in 2017 dat vergroening toen nog te langzaam ging om aan de beoogde 25 procent CO2-reductie ten opzichte van 1990 te komen.

Die conclusie was aanleiding voor extra maatregelen, zoals meer energiebesparing in de industrie en een versnelde bouw van windmolens op het land. „Dat leidt inderdaad tot een extra reductie, maar we weten nog niet hoe groot”, aldus Pieter Boot, sectorhoofd Klimaat bij het PBL. Een nieuwe doorrekening komt pas begin volgend jaar.

Tegenover die extra maatregelen staat evenwel dat de economie harder is blijven groeien dan het PBL vorig jaar voorzag. Daardoor is de daling van de CO2-uitstoot zoals het planbureau die destijds voorspelde, tot dusver uitgebleven. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).