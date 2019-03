Patstelling rond brexit frustreert Timmermans

Frans Timmermans vindt het frustrerend dat het Britse parlement het akkoord met afspraken over de brexit opnieuw lijkt te gaan afwijzen. De EU is het Verenigd Koninkrijk zo veel mogelijk tegemoetgekomen om de zorgen in het Lagerhuis over de zogenoemde backstop weg te nemen, zegt de vicevoorzitter van de Europese Commissie in een vraaggesprek met de NOS.

Hij wijst erop dat de EU niet veel ruimte heeft om meer te bieden. „Als je geen harde grens wil op het Ierse eiland en tegelijk ook niet in de interne markt wil, dan zal je daar afspraken over moeten maken.” Misschien helpen de verduidelijkingen die de EU heeft geboden, hoopt de Nederlander. „Maar dat hebben wij niet in de hand. De signalen zijn niet gunstig, maar dat moeten we afwachten.”

Timmermans vindt het bijna onbegrijpelijk dat de Britten uit de EU willen, maar wel allerlei voordelen van het lidmaatschap willen houden. Geluiden uit Londen dat het de schuld van de EU is als er geen akkoord komt vindt hij ook frustrerend. Maar hij wil zelf niet meedoen aan het „vingerwijzen”.

Mochten de Britten om uitstel vragen, dan rijst de vraag waar die extra tijd dan voor wordt gebruikt, aldus Timmermans. „De regels zijn zo dat de Britten erom moeten vragen, maar dan moeten ze ook zeggen waarom.” Er moet dan dus iets veranderen. „Doorgaan zoals nu heeft denk ik heel weinig zin.”