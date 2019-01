Paspoort ‘jihadrapper’ Marouane B. ingetrokken

De in Nederland geboren jihadist Marouane B. is geen Nederlander meer. Staatssecretaris Mark Harbers (Migratie) heeft de man, die bekend stond als de ‘jihadrapper’, zijn Nederlanderschap ontnomen. B. heeft nog de Marokkaanse nationaliteit.

De 23-jarige B. sloot zich in 2013 aan bij Islamitische Staat en werd vorig jaar veroordeeld tot zes jaar cel, wegens deelname aan een terroristische organisatie. Hij kwam vorig jaar in het nieuws omdat hij een rapnummer naar website Crimesite had gestuurd met de titel ‘Ik kom ooit terug’.

B. hield zich op in dezelfde Arnhemse kringen als de jongemannen die in september werden opgepakt in een vakantiehuisje waar ze voorbereidingen zouden hebben getroffen voor een terroristische aanslag, schrijft De Telegraaf. Waar hij nu is, is onduidelijk. Mogelijk zit hij nog in een van de laatste verzetshaarden van IS. Maar het is ook niet uitgesloten dat hij al is gesneuveld.