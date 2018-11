„Paspoort in buitenland niet nog duurder”

De regeringspartijen D66 en VVD willen dat het kabinet de kostenstijging voor het aanvragen of verlengen van een paspoort in het buitenland matigt. Zij dienen daarvoor een verzoek in bij de behandeling van de begroting voor 2019 van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gemeenten kunnen reisdocumenten goedkoper aanbieden dan ambassades, omdat ze er veel meer uitgeven. Wie een paspoort in het buitenland aanvraagt is daardoor met een prijs van circa 130 euro veel duurder uit dan in Nederland zelf. Door de voorgenomen verhoging met ruim 27 euro zou dat verschil nog groter worden.

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma wil daar met zijn VVD-collega Sven Koopmans een stokje voor steken, bevestigt hij na een bericht in het AD. Het kabinet zou de circa een miljoen Nederlanders in het buitenland moeten helpen in plaats van tegenwerken, vindt Sjoerdsma. „Sommigen moeten al duizenden kilometers afleggen en vliegtickets betalen om bij de dichtstbijzijnde ambassade te komen voor het verlengen van hun paspoort.”