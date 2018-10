Pashok in postkantoor voor snelle retour

Consumenten die hun online bestelde jurk of broek in het postkantoor ophalen, kunnen in Gent direct hun aankoop passen. Valt het kledingstuk tegen of past het niet dan kan het direct weer worden teruggestuurd naar de webwinkel.

Met de komst van een pashok in een nieuw postkantoor op de Nieuwevaart in de Vlaamse stad wil Bpost inspelen op de groei van internetbestellingen. Een eerdere proef met een tijdelijk pashokje vlak bij een Gents postkantoor leverde zoveel goede reacties op dat het nieuwe kantoor wordt uitgerust met een ‘check & send’-zone. De klant kan ter plekke controleren of de bestelde koffiemokken in de smaak vallen en kleding in het pashok checken en de spullen desgewenst meteen retourneren.

De pashokken zullen niet standaard in alle Belgische postkantoren worden gebouwd, zegt een woordvoerster. Dat zal per locatie worden bekeken.