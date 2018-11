Partijvoorzitter kondigt „nieuwe VVD” aan

De VVD moet een partij worden van doeners in plaats van vergaderende politici. Een partij die er veel meer is voor de mensen dan voor ,,het systeem''.

VVD-voorzitter Christianne van der Wal zei dat zaterdag in Den Bosch tijdens een partijbijeenkomst. Die heeft niet het karakter van een traditioneel congres, maar van een festival. Op het programma staan muziek en andere optredens, bier en bitterballen. Deze opzet past volgens Van der Wal bij de nieuwe VVD.

Van der Wal vermoedt dat er in het proces van vernieuwing van de partij veel verkeerd zal gaan. Maar dat geeft niet, zei ze. ,,Er kunnen beter dingen mis gaan tijdens het vernieuwen dan dat we niet vernieuwen."

De partijvoorzitter onderstreepte dat de VVD al acht jaar de grootste partij is van Nederland en de premier levert. Er is dan ook reden voor optimisme. Ook ,,integriteit" is naar haar mening een ,,positief thema" geworden in de partij. De liberalen werden afgelopen jaren geconfronteerd met tal van affaires rond in opspraak geraakte politici.