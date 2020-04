Partijtop negeerde financieel wanbeheer binnen 50PLUS

De recente ruzies binnen 50PLUS vormen slechts het topje van de ijsberg. Uit onderzoek van Follow the Money blijkt dat er bij die partij een cultuur is waarbinnen financieel wanbeheer in stand wordt gehouden. Zo werd een kritische doorlichting van de financiële rapportage van 2017, waaruit blijkt dat de partij zich niet aan de anbi-regels houdt, door het bestuur onder tafel gemoffeld; dit op instigatie van partijvoorzitter Geert Dales.

De stichting Vrienden van 50PLUS, die de partij financieel ondersteunt, heeft eveneens een anbi-status, maar heeft nooit een jaarrekening openbaar gemaakt. Dat is in strijd met de wettelijke publicatieplicht. De stichting kreeg tonnen van vastgoedondernemer Chris Thünnessen, maar bracht dat niet via haar jaarrekening naar buiten.

50PLUS rollebollend over straat

Het bewuste onderzoek werd in opdracht van de ledenvergadering uitgevoerd door een speciale commissie. Het rapport van deze commissie is in handen van FTM, evenals een geluidsopname van de bestuursvergadering die aan het rapport werd gewijd.