Partijleiders vrijdag weer naar Schippers

Alle partijleiders in Den Haag spreken vrijdag opnieuw met informateur Edith Schippers. De meeste politici gaan bij Schippers langs, met vijf van hen neemt de informateur telefonisch contact op.

De formatie lijkt sinds dinsdag muurvast te zitten, nadat een verkennend gesprek tussen D66 en de ChristenUnie op niets was uitgelopen. Schippers gaf dinsdagavond aan zich te beraden op hoe het nu verder moet. In een brief liet ze woensdag weten dat ze haar werk nog voortzet en nog niet met een eindverslag komt .

Henk Krol (50Plus) komt om 10.00 uur als eerste langs in de Stadhouderskamer aan het Binnenhof. Ook Geert Wilders (PVV), Jesse Klaver (GroenLinks), Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA), Lodewijk Asscher (PvdA), Gert-Jan Segers (ChristenUnie), en Alexander Pechtold (D66) gaan naar Schippers toe.

Met de leiders van de SP, de Partij voor de Dieren, DENK, SGP en Forum voor Democratie neemt Schippers telefonisch contact op.