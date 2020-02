Partijen willen uitleg over ‘afzwakken’ kritisch inspectierapport

Een flink deel van de Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over kritische bevindingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de nieuwe regels voor ruimtelijke ordening die binnenskamers zijn gebleven. De linkse oppositie is geschokt en ook regeringspartij CDA roept de verantwoordelijke minister naar de Kamer.

Het Rijk wil de ruimtelijke ordening voor een groot deel aan gemeenten en provincies overlaten. Maar de inspectie concludeerde in 2018 dat landelijke ruimtelijke belangen daardoor „in de knel komen”. Het rapport werd nooit uitgebracht, en in het jaarverslag toonde de ILT zich juist optimistisch.

De inspectie zwakte de kritiek af onder druk van het ministerie van Binnenlandse Zaken, meldde NRC. De ILT spreekt dat tegen. De dienst erkent dat de conclusies in het jaarverslag niet rijmen met de eerdere bevindingen. Maar dat was volgens de ILT geen boze opzet, maar slechts „ongelukkig”.