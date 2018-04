Partijen willen opheldering over financiering moskeeën

ChristenUnie, D66 en SP willen van het kabinet opheldering over de financiering van Nederlandse moskeeën vanuit onvrije landen. Zij stelden de ministers van Buitenlandse Zaken en van Sociale Zaken hierover maandag schriftelijke vragen.

Met name over de informatieverstrekking over buitenlandse financiering aan onderzoekers van RAND en aan betrokken gemeentes is veel onduidelijkheid ontstaan, stellen de drie partijen op basis van recente reportages van NRC Handelsblad en Nieuwsuur. Daarom is opheldering nodig, vinden zij.

CU-Kamerlid Segers: „Onze vrijheid is niet bestemd voor mensen met oliedollars die onze vrijheid om zeep willen helpen. Daarom moet er nu eindelijk paal en perk worden gesteld aan buitenlandse financiering van een radicale versie van de islam hier in Nederland. Des te vreemder als de ministers Asscher en Koenders cruciale informatie zouden hebben achtergehouden voor gemeenten en voor onderzoekers. Daar willen we opheldering over.”