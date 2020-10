Partijen willen onderzoek Eerste Kamer naar discriminatie

De Eerste Kamer moet een parlementair onderzoek gaan doen naar discriminatie. Dat voorstel hebben VVD en GroenLinks dinsdag in de senaat gedaan. „Discriminatie is weer actueler dan ooit”, zei VVD-fractievoorzitter Annemarie Jorritsma.

Beide partijen hebben al voor de zomer over het onderwerp gesproken. Het onderzoek moet zich er op richten hoe „discriminatie meer fundamenteel” kan worden bestreden. Daarbij wil ze vooral kijken naar wetgeving want discriminatie is bij wet verboden, maar komt in de praktijk veel voor.

Een werkgroep moet gaan bepalen wat precies moet worden onderzocht. Het wordt „een verkenning waarbij eensgezindheid moet groeien over de begripsbepaling, de afbakening en de context”, zei Paul Rosenmöller (GroenLinks). „Er is immers niet alleen sprake van zwart-wit-discriminatie, maar ook van discriminatie van mensen met een beperking, leeftijdsdiscriminatie en ga zo verder.”

Sinds de gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan George Floyd eerder dit jaar staat het onderwerp weer hoog op de politieke agenda. Floyd kwam om het leven toen hij werd gearresteerd door een witte agent. Daarna braken in de VS maar ook elders in de wereld protesten uit tegen racisme en discriminatie.