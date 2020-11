Partijen willen EU-wapenembargo tegen Turkije

Partijen in de Tweede Kamer willen dat de EU een wapenembargo instelt tegen Turkije.

Coalitiepartijen CU, CDA en D66 kwamen voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken met dat voorstel. Het embargo zou moeten gelden voor alle wapens die ingezet kunnen worden in de strijd in Nagorno-Karabach, Libië en de oostelijke Middellandse Zee. „Op al die plaatsen is Turkije immers zeer waarschijnlijk militair betrokken (geweest) en schendt het daarbij het internationaal recht”, zo staat in een persbericht. CU, CDA en D66 willen dat de regering binnen de EU steun verwerft voor een embargo. Bij het tweede deel van de begrotingsbehandeling, deze donderdag, zal een motie ingediend worden. Die zal naar verwachting een meerderheid halen.

Ook de VVD wil geen wapens aan Turkije leveren die worden gebruikt in conflicten in onder meer Nagorno-Karabach, aldus Kamerlid Koopmans op Twitter.

Syrië

De Kamer nam vorig jaar vrijwel unaniem –alleen DENK stemde tegen– een motie aan om alle wapenleveranties aan Turkije te staken zolang het zich niet terugtrok uit Syrië en zolang „het de veiligheid en stabiliteit in de regio in gevaar brengt.”

Nederland scherpte het wapenexportbeleid ten aanzien van Turkije aan, in reactie op de inval in Syrië, maar slaagde er niet in om in EU-verband tot een wapenembargo te komen. „Hiervoor is geen draagvlak, maar Nederland blijft zich hiervoor inzetten”, schreven de ministers Blok en Kaag destijds.