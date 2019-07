Partijen willen dwingendere handhaving boerkaverbod

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken moet gemeenten verplichten het boerkaverbod te handhaven. Dat vinden VVD, PVV en CDA in de Tweede Kamer. De partijen reageren tegen RTL Nieuws op een instructie aan gemeenten over het boerkaverbod.

De documenten over de inwerkingtreding van het boerkaverbod op 1 augustus heeft de minister aan alle gemeenten gestuurd. Daarin staat dat ambtenaren behoedzaam te werk moeten gaan als ze een boerka zien. "Het uitgangspunt is altijd om in dit soort situaties te proberen te voorkomen dat de situatie escaleert."

Rutte: boerkaverbod geldt straks overal

In de brief geeft Ollongren aan dat gemeenten bij overtreding van het boerkaverbod de persoon die de boerka draagt kunnen vragen het gezichtsbedekkende kledingstuk te verwijderen of de ruimte te verlaten. Als de persoon dat weigert, kan de politie worden ingeschakeld, schrijft de minister. Deze zogenoemde 'kan bepaling' verplicht de gemeenten tot niks, vinden de Kamerleden.