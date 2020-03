Partijen vinden tijdelijk inreisverbod op VS drastisch

Partijen in de Tweede Kamer zijn niet blij met het aangekondigde inreisverbod naar Amerika. Volgens president Donald Trump gaan de reisbeperkingen gelden voor het hele Schengengebied waaronder Nederland.

„Hier valt niets positiefs over te zeggen. Ellende is groot. Banen, welvaart en welzijn staan op het spel”, twitterde VVD’er Remco Dijkstra. Zijn collega Jan Paternotte van D66 noemt het een „drastische maatregel”. Hij vindt dat de EU veel meer moet coördineren bij de aanpak van het coronavirus.

Het verbod is „dramatisch voor de luchtvaart, vooral voor KLM en Schiphol”, zegt Mustafa Amhaouch van het CDA. Hij wil dat de ministers van Infrastructuur en Financiën zo snel mogelijk om de tafel gaan zitten met Schiphol en KLM omdat alles in het werk moet worden gesteld om te voorkomen dat beide bedrijven omvallen.

De christendemocraat vindt de Amerikaanse stap een „beetje willekeurig”. Hij wijst erop dat mensen die in de Schengenlanden zijn geweest de Verenigde Staten straks niet meer binnen mogen komen, maar mensen die in Azië zijn geweest wel. Terwijl het virus daar ook overal is, aldus Amhaouch.

Mahir Alkaya (SP) noemt de maatregel „wel erg stevig”, maar vindt wel dat wij daar begrip voor moeten hebben. „De bescherming van de volksgezondheid staat voorop.” Hij vindt verder dat het kabinet nu crisismaatregelen moet gaan uitwerken om de economie te helpen.

Het inreisverbod wordt in de nacht van vrijdag op zaterdag van kracht. Het geldt voor iedereen die de afgelopen veertien dagen in een van de 26 Europese landen in het Schengengebied was. Voor Amerikaanse burgers geldt de maatregel niet.