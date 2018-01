Partijen tevreden over NAM-vonnis

Politiek Den Haag is ingenomen met de uitspraak van de rechter dat de NAM de waarde die woningen verliezen door de gaswinning gelijk moet vergoeden. Regeringspartij ChristenUnie spreekt van goed nieuws en de oppositie is minstens even verheugd.

„Groningers winnen van de NAM!”, twittert Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP). PvdA’er Henk Nijboer wijst op „de grote financiële consequenties” van deze „enorme overwinning”. Die is volgens Liesbeth van Tongeren van GroenLinks „helemaal terecht”. Zij wil van verantwoordelijk minister Eric Wiebes (Economische Zaken) horen hoe hij denkt over de uitvoering van het vonnis. PVV-Kamerlid Alexander Kops vindt dat „het enige wat de NAM moet doen is betalen!”.

Volgens Carla Dik-Faber (ChristenUnie) loopt de NAM de kantjes eraf richting Groningse huizenbezitters. Dit is de zoveelste tik op NAM-vingers en het is nu „tijd om recht te doen: diréct compenseren”, stelt ze.