Partijen starten hun campagne, informeel en formeel

Wanneer start een verkiezingscampagne? Als landelijke politici elkaar openlijk in de haren beginnen te vliegen over thema’s die buiten verkiezingstijd gewoon achter gesloten deuren zouden zijn opgelost? Als dat waar is, startte de campagne voor de Statenverkiezingen twee weken geleden, toen VVD-kopstuk Dijkhoff zo ongeveer met een kabinetscrisis dreigde als het klimaatbeleid van deze regering voor burgers onbetaalbaar zou gaan worden.

Maar er bestaat ook een formele start van een campagne, namelijk als partijen tijdens een feestelijke bijeenkomst, gewoonlijk voor eigen publiek, de politieke wedstrijd aftrappen.

Schijf van vijf

SGP Utrecht deed dat vrijdag in Vinkeveen, op een meeting waarop zowel de provinciale lijsttrekker Bertrick van den Dikkenberg als senator Diederik van Dijk het woord voerden.

Voor mensen die zich afvragen waarom zij op 20 maart in Utrecht SGP zouden stemmen, geeft een kleurige folder het antwoord. Daarop staat een schijf van vijf met vijf speerpunten: goed bestuur, goed rijden, goed wonen en goed klimaat. En dat alles „voor een gezonde provincie Utrecht”. En wie dan nog niet overtuigd is, kan zich zaterdag, op een familiedag in Veenendaal, door SGP-prominenten laten overtuigen.

Goeie morgen

Hamert de SGP op gezondheid, het CDA benadrukt wellevendheid. Onder het motto ”Een hele goeie morgen” start de partij maandag haar verkiezingscampagne. Daaraan voorafgaand kunnen we nu al genieten van een via de Zendtijd Politieke Partijen uitgezonden spotje.

Daarin zien we partijleider Buma bij een tramhalte tegen een willekeurige jongeman „een hele goeie morgen” zeggen. De jongeman zegt dat vervolgens tegen de tramchauffeur, die weer tegen iemand anders. En zo belandt deze positieve boodschap via allerlei wegen in een Limburgs verzorgingstehuis, waar een dame van een heer behalve deze wens ook een bos bloemen krijgt.

De boodschap is (min of meer) helder: behandel elkaar vriendelijk en respectvol en de wereld wordt al een stuk beter.