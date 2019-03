Partijen overleggen over hervatting campagne

De politieke partijen bespreken dinsdagochtend samen of ze de verkiezingscampagne op de laatste dag voor de Provinciale Statenverkiezingen weer opnemen. De campagne werd maandag stilgelegd vanwege de schietpartij in Utrecht.

Op de laatste campagnedag zijn de partijen doorgaans nog druk met allerhande campagne-activiteiten. ’s Avonds zouden de Haagse kopstukken in Arnhem aantreden voor het laatste grote verkiezingsdebat van de NOS. Ingewijden verwachten dat de campagne dinsdag weer wordt hervat, maar op een lager pitje en met een wat ingetogener karakter.

De PVV wil dinsdagmiddag of -avond het kabinet nog in de Tweede Kamer aan de tand voelen over de gebeurtenissen in Utrecht van maandag. Als de andere partijen daarmee instemmen, komt het slotdebat van de NOS waarschijnlijk in de knel.

De campagneleiders komen om 09.00 uur bijeen om over het restant van de campagne te overleggen.