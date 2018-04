Partijen: opheldering geldstromen moskeeën

Partijen in de Tweede Kamer eisen opheldering over de gang van zaken rond ongewenste buitenlandse geldstromen naar moskeeën in Nederland. Regeringspartijen ChristenUnie (CU) en D66 en oppositiepartij SP vragen zich af of ministers uit het vorige kabinet belangrijke informatie hebben achtergehouden aan gemeenten en onderzoekers over de financiering van moskeeorganisaties vanuit zogenoemde onvrije landen.

Die onduidelijkheid is onwenselijk en moet zo snel mogelijk worden opgehelderd, stellen de drie partijen. Zij verwijzen naar recent onderzoek door Nieuwsuur en NRC.

„Onze vrijheid is niet bestemd voor mensen met oliedollars die onze vrijheid om zeep willen helpen”, benadrukt Gert Jan Segers (CU). Volgens Sjoerd Sjoerdsma (D66) hebben de voormalige ministers Asscher (Integratie) en Koenders (Buitenlandse Zaken) grote steken laten vallen. „Dat moet zo snel mogelijk worden gerepareerd.”

Volgens de drie partijen is onder meer onduidelijk of onderzoekers inzage kregen in vertrouwelijke lijsten met aanvragen van islamitische instellingen voor financiële steun. De onderzoekers hadden die informatie nodig voor hun onderzoek naar buitenlandse geldstromen, dat nota bene in opdracht was van het onderzoekscentrum WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De betrokken onderzoeker van RAND Europe zegt dat hij deze informatie nooit van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gekregen, maar van een andere bron. Maar volgens de betrokken ministeries heeft RAND wel degelijk toegang gekregen tot vertrouwelijke informatie. Hoe is dit te rijmen, aldus CU, D66 en SP.

Afgelopen dagen was er nog ophef over de Haagse As Soennah moskee, die zou worden gefinancierd door een omstreden investeerder uit Koeweit.