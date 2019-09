Partijen: nu kijken naar vervanger leenstelsel

Het CDA wil de komende tijd al om de tafel gaan zitten met andere partijen om op zoek te gaan naar een alternatief voor het leenstelsel. Ook coalitiepartner D66 wil de „komende twee jaar” al nadenken over een nieuw stelsel.

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil af van het huidige systeem, maar in het regeerakkoord is afgesproken er niet aan te tornen.

„Ik ga niet eenzijdig het regeerakkoord opzeggen. Maar ik constateer dat er een beweging gaande is die zegt: het leenstelsel is niet een goed idee geweest, dat moet anders”, zei CDA-leider Pieter Heerma tijdens het debat over de begroting van volgend jaar.

Maar hij wil niet wachten tot de volgende verkiezingen om met een vervanger voor het huidige stelsel voor studenten te komen. Hij wil met andere partijen die af willen van het systeem „kijken of we tot contouren van iets nieuws kunnen komen”. Binnen de coalitie houdt alleen de VVD nog vast aan het leenstelsel.

Wat D66-fractievoorzitter Rob Jetten betreft, wachten de partijen niet „totdat iedereen verkiezingsprogramma’s gaat schrijven. Als we hier de komende twee jaar al uit kunnen komen, doe ik dat graag.”

Hij vraagt het kabinet in het huidige stelsel te kijken of het de aanvullende beurs - voor studenten wier ouders niet of nauwelijks kunnen bijbetalen aan hun studententijd - kan verhogen en „de groep die daar aanspraak op maakt te vergroten”.