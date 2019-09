Partijen: hogere beloning voor tipgevers

Mensen die de gouden tip geven die tot de aanhouding leidt van topcriminelen, moeten veel hogere beloningen krijgen. Daarvoor pleiten onder meer regeringspartij CDA, PvdA en 50PLUS.

Aanleiding is de moord deze week op advocaat Derk Wiersum, die een kroongetuige bijstond in een zaak over een reeks liquidaties. Hoofdverdachte in dat onderzoek is Ridouan Taghi. Voor zijn opsporing is een beloning van 100.000 euro uitgeloofd, een voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk hoog bedrag.

Maar volgens onder anderen Tweede Kamerlid Chris van Dam (CDA) is dat nog veel te weinig. Er hoeven geen wetten te worden veranderd, benadrukt hij. Er moet anders worden gedacht. „Misdaadverslaggever Peter R. de Vries zei gisteren dat je aan 2,5 miljoen moet denken, ik dacht aan een miljoen. Ik denk dat politie en justitie dit het beste kunnen inschatten.”

Ook Attje Kuiken van de PvdA denkt dat er aan bedragen in de orde van een miljoen moet worden gedacht. „Als het verhogen van tipgeld helpt om de zwijgcultuur te doorbreken en deze criminelen te ontmaskeren en van straat te halen, ben ik daar voor.”

Henk Krol (50PLUS) stelde eerder deze maand in een debat al voor de tipgelden flink te verhogen. Justitieminister Ferd Grapperhaus wilde daar toen niet meteen op ingaan. „Dat moet echt goed bestudeerd worden.” Hij zegde toe er op een later moment op terug te komen.

De VVD staat „open voor alle opties”, zegt Kamerlid Dilan Yesilgöz. „Als dit effectief zou zijn, gaan we het erover hebben.” Maarten Groothuizen (D66) vindt ook dat het moet worden overwogen, maar benadrukt dat er geen „gouden oplossing” bestaat. „We moeten bijvoorbeeld ook nadenken over de mate van strafkorting die een criminele getuige kan krijgen.”