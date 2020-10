Partijen hekelen ‘uitstelgedrag’ minister rondom helmplicht

Meerdere partijen vinden dat minister Cora van Nieuwenhuizen het besluit voor een helmplicht voor snorfietsen vooruitschuift. In januari 2019 werd een verzoek van de Tweede Kamer aangenomen om deze plicht in te voeren, maar de minister wil in het kader van zorgvuldigheid verder onderzoek afwachten.

Volgens het CDA ontbreekt het de minister aan „politieke wil” om de plicht in te voeren. GroenLinks vindt dat ‘zorgvuldigheid’ in feite ‘uitstelgedrag’ betekent. Ook de SP zegt dat de wet er „na 21 maanden gewoon moet komen.” De PvdA en D66 sluiten zich aan bij de oproep om vaart te maken.

De minister zegt dat de categorie ‘snorfiets’ nu nog te breed is en er verder onderzoek nodig is om te bepalen waar de plicht wel en niet voor moet gelden. „Het is zeker geen onwil, maar veel ingewikkelder dan je aanvankelijk zou denken.” Volgens haar hebben haar ambtenaren „hard en voortvarend” gewerkt en is de vertraging daar niet aan te wijten. Ze zegt liever zorgvuldig werk te leveren dan dat de Raad van State, het belangrijkste juridische adviesorgaan van het kabinet, kritiek heeft op de wet en deze weer terugstuurt.

Wytske Postma (CDA) noemt deze uitleg van de minister „een rookgordijn” om het plan maar niet uit te hoeven voeren. Zij wijst op een brandbrief van artsen van vorige maand, die schreven dat het een goedkope en effectieve manier is om letsel en doden te voorkomen. „Laten we luisteren naar de artsen die dit soort gevallen meemaken en zorgen dat dit niet meer voorkomt.”

De PVV en VVD zijn tegen de helmplicht. Remco Dijkstra (VVD), partijgenoot van de minister, vindt de plicht „een inperking van vrijheid voor veel mensen”.