Partijen beloven minder debatten in Kamer

Een oproep van Jesse Klaver van GroenLinks om minder debatten te houden in de Tweede Kamer krijgt navolging. Dat moet ertoe leiden dat er meer wordt gedebatteerd over hoofdlijnen en minder over details, zei hij tijdens het debat over de begrotingsplannen van het kabinet.

VVD-voorman Klaas Dijkhoff noemde het een mooi initiatief en beloofde te kijken welke aanvragen van zijn partij geschrapt kunnen worden. Ook Pieter Heerma van het CDA wil snijden in de overvolle Kameragenda. „Goed voorbeeld doet volgen.” En ook Lilian Marijnissen (SP) liet weten de lijst onder de loep te nemen. Klaver had een dag eerder al laten weten twee derde van het aantal door zijn partij aangevraagde debatten van de agenda te zullen halen.

Elke week wordt een groot aantal vergaderingen voor de plenaire zaal door de Kamerleden op de agenda gezet. De lijst van debatten die de Kamer nog moet houden is enorm. Het kan langer dan een jaar duren voordat er eindelijk over een onderwerp wordt gesproken.

Kamerleden klagen vaak over de hoeveelheid vergaderingen, evenals voorzitter Khadija Arib. Aan veel plenaire debatten nemen slechts een beperkt aantal partijen deel. Kleine partijen hebben niet de mogelijkheid om aan alle debatten deel te nemen.