Partijdag jarige SGP met Mark Rutte zaterdag live op rd.nl

Het ochtendgedeelte van de jaarlijkse partijdag van de SGP is zaterdag 21 april live te volgen via deze pagina.

Tijdens het ochtendprogramma zal er uitgebreid stilgestaan worden bij het 100-jarig jubileum van de partij. Een van de gastsprekers is minister-president Mark Rutte. Ook zullen partijleider Kees van der Staaij en partijvoorzitter M.F. van Leeuwen het woord voeren.

De uitzending, die wordt verzorgd door de Reformatorische Omroep, begint om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur.

Jubileumbijeenkomst

Op dinsdagavond 24 april organiseert de SGP in de Grote Kerk in Dordrecht een jubileumbijeenkomst. Partijvoorzitter M.F. van Leeuwen blikt dan terug op 100 jaar SGP. Politiek leider Kees van der Staaij kijkt naar de SGP in het heden. En SGP-jongerenvoorzitter Willem Pos werpt een blik op de toekomst. Verder is er samenzang en orgelspel door organist Pieter Heykoop.

Ook deze bijeenkomst, die om 20.00 uur begint, is live te volgen via rd.nl.