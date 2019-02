Het partijcongres van de SGP is zaterdag live te volgen via deze pagina. Het congres komt vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur bijeen in het Hoornbeeck College in Amersfoort en bespreekt het conceptverkiezingsprogramma voor het Europees Parlement. Tijdens het middaggedeelte staan de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen centraal.

Partijleider Kees van der Staaij en kandidaat-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen houden een toespraak. De kandidaten voor de verkiezingen zullen zich voorstellen.

Bekijk hier het programma van de dag.