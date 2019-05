Partij van het Noorden stemt 50PLUS

De twee Statenleden van de Partij van het Noorden hebben bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer hun stem uitgebracht op 50PLUS. Dat kondigden ze al aan net voor de stemming in de Provinciale Staten van Groningen.

De partij werkte de afgelopen jaren samen in de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF), een samenwerkingsverband van regionale partijen, die bij elkaar één zetel in de Eerste Kamer hadden. In januari stapte de Partij voor het Noorden boos uit die alliantie omdat de OSF in de Eerste Kamer voor de Mijnbouwwet had gestemd. Die gaat onder meer over gaswinning in Groningen.