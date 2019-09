Partij cocaïne onderschept in Antwerpse haven

In een loods in de haven van Antwerpen is 219 kilo cocaïne gevonden. Werknemers vonden de drugs bij het lossen van een container met koffie van een schip uit Brazilië. De vondst dateert van begin augustus, meldt het Openbaar Ministerie in Antwerpen donderdag. Er loopt een onderzoek.

Het OM en de politie willen benadrukken dat ze samenwerken met de havenautoriteiten en terminaluitbaters. Zij brengen in herinnering dat mensen die informatie willen delen over drugstransporten dat anoniem kunnen doen.